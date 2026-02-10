İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Vens: Əliyev və Tramp dünyada həm Türkiyə, həm də İsraillə yaxşı münasibətlərə malik olan yeganə liderlərdir

    Xarici siyasət
    • 10 fevral, 2026
    • 19:48
    Vens: Əliyev və Tramp dünyada həm Türkiyə, həm də İsraillə yaxşı münasibətlərə malik olan yeganə liderlərdir

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, ABŞ Prezidenti Donald Trampla yanaşı, həm Türkiyə, həm də İsraillə həqiqətən yaxşı münasibətləri olan yeganə dünya lideridir.

    "Report"un məlumatına görə, ABŞ-nin vitse-prezidenti Cey Di Vens bunu Bakıda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə birgə bəyanatla çıxış edərkən bildirib.

    Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri Donald Tramp
    Вэнс: Алиев и Трамп - единственные лидеры в мире, имеющие хорошие отношения и с Турцией, и с Израилем
    Vance: Aliyev and Trump only leaders with good relations with both Türkiye and Israel

