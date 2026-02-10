Vens: Əliyev və Tramp dünyada həm Türkiyə, həm də İsraillə yaxşı münasibətlərə malik olan yeganə liderlərdir
Xarici siyasət
- 10 fevral, 2026
- 19:48
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, ABŞ Prezidenti Donald Trampla yanaşı, həm Türkiyə, həm də İsraillə həqiqətən yaxşı münasibətləri olan yeganə dünya lideridir.
"Report"un məlumatına görə, ABŞ-nin vitse-prezidenti Cey Di Vens bunu Bakıda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə birgə bəyanatla çıxış edərkən bildirib.
