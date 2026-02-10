Вэнс: Алиев и Трамп - единственные лидеры в мире, имеющие хорошие отношения и с Турцией, и с Израилем

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, наряду с президентом США Дональдом Трампом, является единственным мировым лидером, имеющим, по-настоящему, хорошие отношения, как с Турцией, так и с Израилем.

Как передает Report, об этом вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, выступая с совместным заявлением с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

"Я чрезвычайно рад находиться здесь. Перед приземлением (в Баку - ред.) я сказал своим сотрудникам, что, помимо президента Трампа, единственным мировым лидером, имеющим, по-настоящему, хорошие отношения и с турками, и с израильтянами, является президент Алиев", - отметил он.