Вэнс: Алиев и Трамп - единственные лидеры в мире, имеющие хорошие отношения и с Турцией, и с Израилем
Внешняя политика
- 10 февраля, 2026
- 19:44
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, наряду с президентом США Дональдом Трампом, является единственным мировым лидером, имеющим, по-настоящему, хорошие отношения, как с Турцией, так и с Израилем.
Как передает Report, об этом вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, выступая с совместным заявлением с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.
"Я чрезвычайно рад находиться здесь. Перед приземлением (в Баку - ред.) я сказал своим сотрудникам, что, помимо президента Трампа, единственным мировым лидером, имеющим, по-настоящему, хорошие отношения и с турками, и с израильтянами, является президент Алиев", - отметил он.
