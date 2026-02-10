İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Boçorişvili: Yaxın dövrdə Gürcüstan–ABŞ əlaqələrində daha çox aydınlıq yaranacaq

    Region
    • 10 fevral, 2026
    • 19:52
    Boçorişvili: Yaxın dövrdə Gürcüstan–ABŞ əlaqələrində daha çox aydınlıq yaranacaq

    Gürcüstan ABŞ-nin yeni administrasiyasının gündəliyində prioritetə çevrilmək istəyir.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bunu Gürcüstanın xarici işlər naziri Maka Boçorişvili ABŞ dövlət katibi Marko Rubio ilə keçirdiyi görüş zamanı deyib.

    Nazirin sözlərinə görə, bu görüş ABŞ-nin yüksək vəzifəli rəsmiləri ilə ikitərəfli münasibətlərin müzakirəsi üçün vacib platforma olub və yaxın dövrdə Gürcüstan–ABŞ əlaqələrində daha çox aydınlıq yaranacaq.

    Maka Boçorişvili bildirib ki, Gürcüstanla ABŞ arasında münasibətlərin yenidən nəzərdən keçirilməsi və bu əlaqələrə yeni yanaşmaların tətbiqi məsələsində tərəflərin mövqeləri üst-üstə düşür.

    Бочоришвили: В скором времени ожидаем прояснения в отношениях Грузии и США

