Бочоришвили: В скором времени ожидаем прояснения в отношениях Грузии и США

    Грузия надеется, что станет одним из приоритетных направлений во внешнеполитической повестке новой администрации США.

    Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили в ходе встречи с госсекретарем США Марко Рубио.

    По словам министра, на встрече с высокопоставленными представителями американской администрации были детально обсуждены двусторонние отношения.

    "С одной стороны, мы разделяем позицию о необходимости пересмотра отношений с Грузией и внесения определенных новшеств. Мы ожидаем, что Грузия в ближайшем будущем окажется в повестке новой администрации США в качестве приоритетной страны, и у нас появится ясность в вопросе будущего отношений двух стран", - отметила Бочоришвили.

    Boçorişvili: Yaxın dövrdə Gürcüstan–ABŞ əlaqələrində daha çox aydınlıq yaranacaq
