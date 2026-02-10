Бочоришвили: В скором времени ожидаем прояснения в отношениях Грузии и США

Грузия надеется, что станет одним из приоритетных направлений во внешнеполитической повестке новой администрации США.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили в ходе встречи с госсекретарем США Марко Рубио.

По словам министра, на встрече с высокопоставленными представителями американской администрации были детально обсуждены двусторонние отношения.

"С одной стороны, мы разделяем позицию о необходимости пересмотра отношений с Грузией и внесения определенных новшеств. Мы ожидаем, что Грузия в ближайшем будущем окажется в повестке новой администрации США в качестве приоритетной страны, и у нас появится ясность в вопросе будущего отношений двух стран", - отметила Бочоришвили.