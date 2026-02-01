İranda 5,2 maqnitudalı zəlzələ olub
Region
- 01 fevral, 2026
- 10:46
İranda 5,2 maqnitudalı zəlzələ olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Tehran Universiteti Seysmologiya Mərkəzi açıqlama yayıb.
Episentri Buşehr əyalətinin Aseluyə rayonunda olan zəlzələ yerli vaxtla saat 08:41-də qeydə alınıb.
Yeraltı təkanlar 18 kilometr dərinlikdə baş verib.
Dağıntılar və insan tələfatı barədə məlumat yoxdur.
