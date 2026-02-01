İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”

    İranda 5,2 maqnitudalı zəlzələ olub

    Region
    • 01 fevral, 2026
    • 10:46
    İranda 5,2 maqnitudalı zəlzələ olub

    İranda 5,2 maqnitudalı zəlzələ olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Tehran Universiteti Seysmologiya Mərkəzi açıqlama yayıb.

    Episentri Buşehr əyalətinin Aseluyə rayonunda olan zəlzələ yerli vaxtla saat 08:41-də qeydə alınıb.

    Yeraltı təkanlar 18 kilometr dərinlikdə baş verib.

    Dağıntılar və insan tələfatı barədə məlumat yoxdur.

    İran Zəlzələ

    Son xəbərlər

    11:57

    Mədəniyyət naziri Omanda Opera və Balet Teatrı kollektivinin təqdimatında "Toska"nı izləyib

    Mədəniyyət siyasəti
    11:50

    Yunanıstan, İtaliya və Kipr neft və qaza qayıdır

    Digər ölkələr
    11:30

    Dneprə dron hücumu edilib, iki nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    11:15
    Video

    Müdafiə Nazirliyinin həftəlik icmalı yayımlanıb

    Hərbi
    11:02

    Azərbaycan idmançılarının reytinq cədvəli açıqlanıb

    Fərdi
    11:00

    Ağsuda ağır yol qəzası baş verib, dörd nəfər xəsarət alıb

    Hadisə
    10:55

    Biləsuvar heyvan bazarında yenidən satışa başlanılıb

    ASK
    10:50

    Gürcüstanda Dövlət Təhlükəsizlik Akademiyası yaradılıb

    Region
    10:46

    İranda 5,2 maqnitudalı zəlzələ olub

    Region
    Bütün Xəbər Lenti