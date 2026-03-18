    Gənclər Fondu auditor seçib

    Gənclər Fondu auditor seçib

    Gənclər Fondu 2025-ci il üzrə maliyyə hesabatlarının auditi ilə bağlı elan etdiyi kotirovka sorğusuna yekun vurub.

    "Report" dövlət satınalmalarının vahid internet portalına istinadən xəbər verir ki, sorğunun qalibi "Azəruçot" MMC-dir.

    Qalib şirkətə 10 150 manat ödəniləcək.

    Ötən il bu sorğunun qalibi "Tax Audit" MMC olub. Şirkətə 2 800 manat ödənilib.

    Gənclər Fondu ölkə Prezidentinin 29 dekabr 2012-ci il tarixli fərmanı ilə yaradılıb, dövlət başçısının 7 mart 2018-ci il tarixli fərmanı ilə publik hüquqi şəxsə çevrilib.

