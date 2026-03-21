SEPAH İsrailin növbəti "F16" qırıcısını vurub
- 21 mart, 2026
- 16:03
İranın İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) İsrailin növbəti – sayca üçüncü – "F16" qırıcısını vurduğunu bəyan edib.
"Report" bu barədə SEPAH-ın mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir.
Bildirilib ki, qırıcı bu gün səhər saatlarında İran səmasında aviakosmik qüvvələrin hava hücumundan müdafiə sistemləri tərəfindən vurulub.
"Müharibənin ilk 3 həftəsi ərzində düşmənin pilotsuz uçuş aparatları, qanadlı raketləri, yanacaqdoldurma təyyarələri və ən müasir qırıcıları da daxil olmaqla 200-dən çox uçuş aparatının uğurla ələ keçirilməsi İranın hava hücumundan müdafiəsinin gücləndiyini nümayiş etdirir", - mətbuat xidmətindən bildirilib.
Bu gün İsrail Ordusunun mətbuat xidmətindən bildirilib ki, İranın hava məkanında İsrail qırıcısının zenit raketi ilə hədəfə alınması qeydə alınıb. Məlumata görə, təyyarə zədələnməyib və missiya plana uyğun olaraq yerinə yetirilib.