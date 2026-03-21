КСИР заявил, что сбил очередной израильский F16

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что сбил очередной – третий по счету – израильский истребитель F16.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу КСИР, истребитель был сбит в небе Ирана сегодня рано утром системами ПВО воздушно-космических сил.

"Успешный перехват и уничтожение более 200 летательных аппаратов, включая беспилотники, крылатые ракеты, самолеты-заправщики и сверхсовременные истребители противника за первые 3 недели войны, демонстрирует возросшую способность наблюдать и перехватывать агрессоров в небе Ирана и региона, а также укрепление противовоздушной обороны страны", - добавили в пресс-службе.

Ранее сегодня пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что в иранском воздушном пространстве был зафиксирован запуск зенитной ракеты по израильскому истребителю. Согласно информации, самолет не получил повреждений и миссия была выполнена в соответствии с планом.