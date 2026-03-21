    Orban: Brüssel Aİ vətəndaşlarına deyil, miqrantlara üstünlük verib

    Macarıstanın Baş naziri Viktor Orban Brüsselin miqrasiya, iqtisadiyyat və Avropa İttifaqının (Aİ) prioritetləri məsələlərindəki siyasətini kəskin tənqid edib.

    "Report" xəbər verir ki, o bu barədə Budapeştdə keçirilən Mühafizəkar Siyasi Fəaliyyət üzrə Beynəlxalq Konfransda (CPAC) bildirib.

    V.Orban qeyd edib ki, Aİ-nin son sammitində Qərbi Avropa liderləri Yaxın Şərqdəki münaqişə səbəbindən yeni miqrasiya dalğası olacağı təqdirdə sərhədlərin bağlanması ehtimalını mümkün hesab ediblər:

    "Bəzi ölkələr bildirdilər ki, əgər yeni dalğa başlayarsa, eynilə on il əvvəl Macarıstanın etdiyi kimi, onlar da Aİ-nin qaydalarından asılı olmayaraq sərhədləri bağlayacaqlar".

    Onun sözlərinə görə, baş verən proseslər son yüz ilin ən böyük transformasiyasıdır ki, onun episentri ABŞ-dir, Avropadakı "ön xətti" isə Macarıstandır.

    Baş nazir Brüsseli öz siyasətində Aİ vətəndaşlarına deyil, miqrantlara üstünlük verməkdə günahlandırıb, bu da onun fikrincə, terrorizmin, cinayətkarlığın və iqtisadi qeyri-sabitliyin artmasına səbəb olub.

    Орбан: Брюссель отдавал приоритет мигрантам, а не гражданам Евросоюза

    Son xəbərlər

    15:56
    Foto

    Bakıda bayram günlərində 42 ünvanda avtomobil yolları təmir olunacaq

    İnfrastruktur
    15:47

    Tramp: Macarıstan miqrasiya siyasəti sayəsində bir sıra problemlərdən yan keçib

    Digər ölkələr
    15:34

    Orban: Brüssel Aİ vətəndaşlarına deyil, miqrantlara üstünlük verib

    Digər ölkələr
    15:33

    Azərbaycan Almaniya iqtisadiyyatına birbaşa investisiya qoyuluşunu 3 dəfəyə yaxın artırıb

    Maliyyə
    15:27

    Britaniya İranın Yaxın Şərqdəki addımlarını öz maraqlarına təhdid adlandırıb

    Digər ölkələr
    15:18

    Axtarışda olan 45 nəfər bayram günü tutulub

    Hadisə
    15:08

    Rayonlarda yağıntı intensivləşəcək - XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    15:07

    Seymur Məmmədov: "Birbaşa Bakı"nın əsas üstünlüyü illərlə formalaşmış sabit heyətidir"

    Futbol
    15:05
    Foto

    Türkmənistanın "Qalkınış" milli atüstü oyunlar qrupu Bakıda çıxış edir

    Mədəniyyət siyasəti
    Bütün Xəbər Lenti