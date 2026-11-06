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    Azərbaycanda xidməti pasport verilməsi və yaxud dəyişdirilməsi üçün dövlət rüsumu alınacaq

    Maliyyə
    • 06 noyabr, 2026
    • 11:01
    Azərbaycanda xidməti pasport verilməsi və yaxud dəyişdirilməsi üçün dövlət rüsumu alınacaq

    ​Azərbaycanda xidməti pasport verilməsi və yaxud dəyişdirilməsi üçün dövlət rüsumu alınacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu, "Pasportlar haqqında" qanunda dəyişiklik edilməsi haqqında qanun layihəsində öz əksini tapıb.

    Sənəd 2027-ci ilin büdcə zərfinə daxildir.

    В Азербайджане введут госпошлину за выдачу и замену служебных паспортов
    MiniBoss
    MiniBoss

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