В Азербайджане введут госпошлину за выдачу и замену служебных паспортов
Финансы
- 06 ноября, 2026
- 11:09
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В Азербайджане за выдачу или замену служебных паспортов будет взиматься государственная пошлина.
Как сообщает Report, это предусмотрено законопроектом о внесении изменений в закон "О паспортах".
Документ включен в пакет бюджета на 2027 год.
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