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    В Азербайджане введут госпошлину за выдачу и замену служебных паспортов

    Финансы
    • 06 ноября, 2026
    • 11:09
    В Азербайджане введут госпошлину за выдачу и замену служебных паспортов

    В Азербайджане за выдачу или замену служебных паспортов будет взиматься государственная пошлина.

    Как сообщает Report, это предусмотрено законопроектом о внесении изменений в закон "О паспортах".

    Документ включен в пакет бюджета на 2027 год.

    Новый законопроект Госпошлины
    Azərbaycanda xidməti pasport verilməsi və yaxud dəyişdirilməsi üçün dövlət rüsumu alınacaq
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