"İrşad"da Zəfər Gününə özəl "Şad Günlər" kampaniyası başlayır!
Biznes
- 06 noyabr, 2026
- 11:00
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Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Yalnız 4 gün, 7–10 noyabr tarixlərində "İrşad" mağazalarında və onlayn platformalarda bütün məhsulların endirimli qiymətini İLKİN ÖDƏNİŞSİZ, FAİZSİZ və KOMİSSİYASIZ 18 aya böl!
Müştərilər kampaniyadan istənilən "İrşad" satış nöqtəsində, eləcə də rəsmi www.irshad.az veb-saytı və mobil tətbiq üzərindən onlayn qaydada faydalana bilərlər.
📞 Əlaqə nömrəsi: *0171
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