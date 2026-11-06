İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    "İrşad"da Zəfər Gününə özəl "Şad Günlər" kampaniyası başlayır!

    Biznes
    • 06 noyabr, 2026
    • 11:00
    İrşadda Zəfər Gününə özəl Şad Günlər kampaniyası başlayır!

    Yalnız 4 gün, 7–10 noyabr tarixlərində "İrşad" mağazalarında və onlayn platformalarda bütün məhsulların endirimli qiymətini İLKİN ÖDƏNİŞSİZ, FAİZSİZ və KOMİSSİYASIZ 18 aya böl!

    Müştərilər kampaniyadan istənilən "İrşad" satış nöqtəsində, eləcə də rəsmi www.irshad.az veb-saytı və mobil tətbiq üzərindən onlayn qaydada faydalana bilərlər.

    📞 Əlaqə nömrəsi: *0171

    Endirim kampaniyası İrşad Electronics
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