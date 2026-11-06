İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Superliqasında yeni mövsüm başlayır

    Komanda
    • 06 noyabr, 2026
    • 10:58
    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Superliqasında yeni mövsüm başlayır

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Superliqasında yeni mövsümün I turunun oyunları keçiriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, bu gün iki qarşılaşma baş tutacaq.

    "Milli Aviasiya Akademiyası" "Gəncə" ilə, "Azərmaş Abşeron" isə "Naxçıvan"la üz-üzə gələcək.

    Superliqa

    I tur

    6 noyabr

    16:00. "Milli Aviasiya Akademiyası" - "Gəncə"

    "Milli Aviasiya Akademiyası" Voleybol Klubunun idman zalı

    16:00. "Azərmaş Abşeron" - "Naxçıvan"

    Gənclər və İdman Nazirliyinin Voleybol Mərkəzi

    Milli Aviasiya Akademiyası VK Gəncə VK
    MiniBoss
    44 filmi

    Son xəbərlər

    08:04
    Donald Tramp administrasiyasında kadr dəyişikliklərini istisna etmir
    Digər ölkələr
    07:35
    Paraqvayın sabiq prezidenti Santyaqo Penya ev dustağı edilib
    Digər ölkələr
    07:08
    Mask "Starlink"in ötürmə qabiliyyətinin 100 dəfə artacağını açıqlayıb
    Digər ölkələr
    06:34
    Yaponiya kibertəhlükəsizliyi gücləndirmək üçün 63 milyon dollar ayıracaq
    Digər ölkələr
    05:58
    ABŞ Prezidenti Rusiya-Ukrayna danışıqlarının davam etdirildiyini bildirib
    Digər ölkələr
    05:13
    Azərbaycan, ABŞ və Ermənistan TRIPP layihəsi üzrə üçtərəfli işçi qrup yaradıb
    Xarici siyasət
    04:49
    "Tasnim": İran Ordusu Qeşm adası üzərində Amerikanın PUA-sını vurub
    Region
    04:35
    NYT: Ağ Evin yeni Aparat rəhbəri Trampı İranla müharibəyə son qoymağa çağırıb
    Digər ölkələr
    04:11
    Ağ Evin yaxınlığında Trampı öldürməklə hədələyən kişi saxlanılıb
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti