Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Superliqasında yeni mövsüm başlayır
Komanda
- 06 noyabr, 2026
- 10:58
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Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Superliqasında yeni mövsümün I turunun oyunları keçiriləcək.
"Report"un məlumatına görə, bu gün iki qarşılaşma baş tutacaq.
"Milli Aviasiya Akademiyası" "Gəncə" ilə, "Azərmaş Abşeron" isə "Naxçıvan"la üz-üzə gələcək.
Superliqa
I tur
6 noyabr
16:00. "Milli Aviasiya Akademiyası" - "Gəncə"
"Milli Aviasiya Akademiyası" Voleybol Klubunun idman zalı
16:00. "Azərmaş Abşeron" - "Naxçıvan"
Gənclər və İdman Nazirliyinin Voleybol Mərkəzi
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