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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Nazirlər Kabinetinin saxlanılması xərcləri 33 %-dən çox artırılır

    Maliyyə
    • 06 noyabr, 2026
    • 11:00
    Nazirlər Kabinetinin saxlanılması xərcləri 33 %-dən çox artırılır

    2027-ci ildə Azərbaycanda dövlət büdcəsindən Nazirlər Kabinetinin saxlanılmasına 2026-cı illə müqayisədə 33,4 % çox - 45,166 milyon manat vəsait ayrılacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu, gələn ilin büdcə zərfinin layihəsində öz əksini tapıb.

    Sənədə əsasən, həmin vəsaitin 39,322 milyon manatı əməyin ödənişinə, 5,12 milyon manatı malların (iş və xidmətlərin) satın alınmasına, 510 min manatı sosial ödənişlərə, 215 min manatı isə qeyri-maliyyə aktivlərinə yönəldiləcək.

    Azərbaycan Nazirlər Kabineti Dövlət büdcəsi
    Расходы на содержание Кабмина увеличатся на 33,4%
    44 filmi
    44 filmi

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