Расходы на содержание Кабмина увеличатся на 33,4%
Финансы
- 06 ноября, 2026
- 11:11
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В 2027 году из государственного бюджета Азербайджана на содержание Кабинета Министров будет выделено 45,166 млн манатов, что на 33,4% больше, чем в 2026 году.
Как сообщает Report, это отражено в проекте бюджетного пакета на следующий год.
Согласно документу, 39,322 млн манатов из этих средств будут направлены на оплату труда, 5,12 млн манатов - на закупку товаров (работ и услуг), 510 тыс. манатов - на социальные выплаты и 215 тыс. манатов - на нефинансовые активы.
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