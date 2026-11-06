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    Расходы на содержание Кабмина увеличатся на 33,4%

    Финансы
    • 06 ноября, 2026
    • 11:11
    Расходы на содержание Кабмина увеличатся на 33,4%

    В 2027 году из государственного бюджета Азербайджана на содержание Кабинета Министров будет выделено 45,166 млн манатов, что на 33,4% больше, чем в 2026 году.

    Как сообщает Report, это отражено в проекте бюджетного пакета на следующий год.

    Согласно документу, 39,322 млн манатов из этих средств будут направлены на оплату труда, 5,12 млн манатов - на закупку товаров (работ и услуг), 510 тыс. манатов - на социальные выплаты и 215 тыс. манатов - на нефинансовые активы.

    Кабинет министров Азербайджана Госбюджет Азербайджана на 2027 год
    Nazirlər Kabinetinin saxlanılması xərcləri 33 %-dən çox artırılır
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