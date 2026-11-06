Расходы на содержание Кабмина увеличатся на 33,4%

В 2027 году из государственного бюджета Азербайджана на содержание Кабинета Министров будет выделено 45,166 млн манатов, что на 33,4% больше, чем в 2026 году.

Как сообщает Report, это отражено в проекте бюджетного пакета на следующий год.

Согласно документу, 39,322 млн манатов из этих средств будут направлены на оплату труда, 5,12 млн манатов - на закупку товаров (работ и услуг), 510 тыс. манатов - на социальные выплаты и 215 тыс. манатов - на нефинансовые активы.