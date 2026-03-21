    • 21 марта, 2026
    • 14:35
    Орбан: Брюссель отдавал приоритет мигрантам, а не гражданам Евросоюза

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о масштабной "перестройке западной цивилизации" и подверг резкой критике политику Брюсселя в вопросах миграции, экономики и приоритетов ЕС.

    Как сообщает Report, об этом он заявил на Международной конференции консервативных политических действий (CPAC) в Будапеште.

    Орбан отметил, что на недавнем саммите ЕС западноевропейские лидеры допустили возможность закрытия границ в случае новой миграционной волны из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    "Некоторые страны заявили, что если начнется новая волна, они закроют границы - независимо от правил ЕС. Так же, как это сделала Венгрия десять лет назад", - заявил он.

    По его словам, происходящие процессы являются крупнейшей трансформацией за последние сто лет, эпицентром которой являются США, а "передовой линией" в Европе - Венгрия.

    Премьер обвинил Брюссель в том, что в его политике приоритет отдавался мигрантам, а не гражданам ЕС, что, по его мнению, привело к росту терроризма, преступности и экономической нестабильности.

    "Зеленое безумие разрушило европейскую промышленность. Заводы закрываются, отрасли исчезают, миллионам людей угрожают увольнения", - отметил Орбан.

    Он также заявил, что европейская демократия находится в состоянии упадка из-за неэффективной экономики, и подчеркнул, что Венгрии удалось противостоять давлению со стороны ЕС. "Им не удалось ни ослабить, ни унизить Венгрию. Теперь мы противостоим украинской блокаде и также успешно держимся", - добавил он.

    Orban: Brüssel Aİ vətəndaşlarına deyil, miqrantlara üstünlük verib
