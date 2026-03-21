İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Azərbaycan Almaniya iqtisadiyyatına birbaşa investisiya qoyuluşunu 3 dəfəyə yaxın artırıb

    Maliyyə
    21 mart, 2026
    15:33
    2025-ci ildə Azərbaycan Almaniya iqtisadiyyatına 61 milyon 733 min ABŞ dolları birbaşa investisiya qoyub.

    "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü illə müqayisədə 2,7 dəfə çoxdur.

    Hesabat dövründə Azərbaycanın Almaniya iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşunun ümumi investisiyalarda payı 1,3 %-dən 2,4 %-ə qalxıb.

    İl ərzində Almaniya isə Azərbaycan iqtisadiyyatına 26 milyon 334 min ABŞ dolları birbaşa investisiya yatırıb. Bu, 1 il əvvələ nisbətən 2,8 dəfə azdır.

    Hesabat dövründə Almaniyanın Azərbaycanın iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşunun ümumi investisiyalarda payı 1,1 %-dən 0,4 %-ə düşüb.

    Xatırladaq ki, ötən il Azərbaycandan xaricə yönəldilmiş birbaşa investisiyalar 6 milyard 595 milyon 296 min ABŞ dolları (illik müqayisədə 6,4 % az), ölkəyə xaricdən cəlb edilmiş birbaşa investisiyalar isə 2 milyard 528 milyon 104 min ABŞ dolları (43,4 % çox) təşkil edib.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı Birbaşa investisiya qoyuluşu Almaniya

    Son xəbərlər

    15:56
    Foto

    Bakıda bayram günlərində 42 ünvanda avtomobil yolları təmir olunacaq

    İnfrastruktur
    15:47

    Tramp: Macarıstan miqrasiya siyasəti sayəsində bir sıra problemlərdən yan keçib

    Digər ölkələr
    15:34

    Orban: Brüssel Aİ vətəndaşlarına deyil, miqrantlara üstünlük verib

    Digər ölkələr
    15:33

    Azərbaycan Almaniya iqtisadiyyatına birbaşa investisiya qoyuluşunu 3 dəfəyə yaxın artırıb

    Maliyyə
    15:27

    Britaniya İranın Yaxın Şərqdəki addımlarını öz maraqlarına təhdid adlandırıb

    Digər ölkələr
    15:18

    Axtarışda olan 45 nəfər bayram günü tutulub

    Hadisə
    15:08

    Rayonlarda yağıntı intensivləşəcək - XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    15:07

    Seymur Məmmədov: "Birbaşa Bakı"nın əsas üstünlüyü illərlə formalaşmış sabit heyətidir"

    Futbol
    15:05
    Foto

    Türkmənistanın "Qalkınış" milli atüstü oyunlar qrupu Bakıda çıxış edir

    Mədəniyyət siyasəti
    Bütün Xəbər Lenti