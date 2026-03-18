Dövlət İmtahan Mərkəzi auditor seçib
Maliyyə
- 18 mart, 2026
- 14:00
Dövlət İmtahan Mərkəzi 2025-2026-cı illər üzrə maliyyə hesabatlarının auditi ilə bağlı elan etdiyi kotirovka sorğusuna yekun vurub.
"Report" dövlət satınalmalarının vahid internet portalına istinadən xəbər verir ki, sorğunun qalibi "RSM Azerbaijan" MMC-dir.
Qalib şirkətə 63 720 manat ödəniləcək.
2023-2024-cü illər üzrə bu sorğunun qalibi "Abacus Audit And Consulting" MMC olub. Şirkətə 31 570 manat ödənilib.
