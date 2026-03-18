Azərbaycanda yeni kredit ittifaqı yaradılıb
Maliyyə
- 18 mart, 2026
- 13:55
İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti "İnvestra Kredit İttifaqı" MMC-ni dövlət qeydiyyatına alıb.
"Report" nazirliyə istinadən xəbər verir ki, yeni şirkətin hüquqi ünvanı Masallı şəhəri, Səməd Vurğun küçəsi, 4, döngə 1, nizamnamə kapitalı 4 004 manat, qanuni təmsilçisi isə Əliqismət Ocaqəli oğlu Məhərrəmovdur.
Xatırladaq ki, hazırda Azərbaycan Mərkəzi Bankının müvafiq lisenziyasına malik 35 kredit ittifaqı var.
Son xəbərlər
