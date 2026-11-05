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    İsrail və Almaniya 2027-ci il üçün enerji sahəsində əməkdaşlıq proqramı imzalayıb

    Energetika
    • 05 noyabr, 2026
    • 19:08
    İsrail və Almaniya 2027-ci il üçün enerji sahəsində əməkdaşlıq proqramı imzalayıb

    İsrail və Almaniya 2027-ci il üçün enerji sahəsində birgə əməkdaşlıq proqramı imzalayıb.

    "Report"un İsrailin Energetika və İnfrastruktur Nazirliyinə istinadən verdiyi xəbərə görə, sənəd enerji infrastrukturunun dayanıqlığı üzrə almaniyalı ekspertlərdən ibarət nümayəndə heyətinin İsrailə rəsmi səfəri çərçivəsində imzalanıb.

    Səfər zamanı iki ölkənin nümayəndələri enerji sektorunun və kritik infrastrukturun mühafizəsini müzakirə ediblər.

    Proqram kritik infrastrukturun dayanıqlığının möhkəmləndirilməsini, yeni texnologiyaların inkişafını və kibertəhlükəsizliyin gücləndirilməsini əhatə edir.

    2027-ci il üzrə proqram iki ixtisaslaşmış qrupun fəaliyyətini nəzərdə tutur. Birinci qrup enerji siyasəti məsələləri, o cümlədən geotermal energetikanın və termonüvə sintezinin inkişafı, ekoloji təmiz təyyarə yanacağının istehsalı, təbii qazın saxlanması, enerji səmərəliliyinin artırılması və elektrik şəbəkələrinin idarə edilməsində süni intellektin tətbiqi ilə məşğul olacaq.

    İkinci qrup isə kritik enerji infrastrukturunun rəqəmsallaşdırılması və mühafizəsinə diqqət yetirəcək. Onun gündəliyində sənaye idarəetmə sistemlərinin kibertəhlükəsizliyi, bulud xidmətlərinin mühafizəsi, ehtiyat hissələri və yanacaq ehtiyatlarının idarə edilməsi, eləcə də hücumlardan sonra infrastrukturun bərpası yer alacaq.

    İsrailin Energetika və İnfrastruktur Nazirliyi ilə Almaniyanın Federal İqtisadiyyat və Energetika Nazirliyi arasında əməkdaşlıq ardıcıl beşinci ildir ki, davam edir.

    Kibertəhlükəsizlik Almaniya İsrail Dövləti
    Израиль и Германия подписали программу сотрудничества в энергосфере на 2027г
    Israel and Germany sign energy cooperation program for 2027
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