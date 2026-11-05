Израиль и Германия подписали программу сотрудничества в энергосфере на 2027г

Израиль и Германия подписали совместную рабочую программу сотрудничества в энергетической сфере на 2027 год, направленную на укрепление устойчивости критической инфраструктуры, развитие новых технологий и повышение кибербезопасности.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство энергетики и инфраструктуры Израиля, документ был подписан в рамках официального визита в страну германской делегации экспертов по устойчивости энергетической инфраструктуры.

В ходе визита представители двух стран обсудили защиту энергетического сектора и критической инфраструктуры.

Программа на 2027 год предусматривает работу двух профильных групп. Первая займется вопросами энергетической политики, включая развитие геотермальной энергетики и термоядерного синтеза, производство экологически чистого авиационного топлива, хранение природного газа, повышение энергоэффективности и внедрение искусственного интеллекта в управление электросетями.

Вторая группа сосредоточится на цифровизации и защите критической энергетической инфраструктуры. В ее повестку войдут кибербезопасность промышленных систем управления, защита облачных сервисов, управление запасами топлива и запчастей, а также восстановление инфраструктуры после атак.

Сотрудничество между министерством энергетики и инфраструктуры Израиля и Федеральным министерством экономики и энергетики Германии продолжается пятый год подряд.