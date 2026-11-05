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    Израиль и Германия подписали программу сотрудничества в энергосфере на 2027г

    Другие страны
    • 05 ноября, 2026
    • 18:52
    Израиль и Германия подписали программу сотрудничества в энергосфере на 2027г

    Израиль и Германия подписали совместную рабочую программу сотрудничества в энергетической сфере на 2027 год, направленную на укрепление устойчивости критической инфраструктуры, развитие новых технологий и повышение кибербезопасности.

    Как сообщает Report со ссылкой на министерство энергетики и инфраструктуры Израиля, документ был подписан в рамках официального визита в страну германской делегации экспертов по устойчивости энергетической инфраструктуры.

    В ходе визита представители двух стран обсудили защиту энергетического сектора и критической инфраструктуры.

    Программа на 2027 год предусматривает работу двух профильных групп. Первая займется вопросами энергетической политики, включая развитие геотермальной энергетики и термоядерного синтеза, производство экологически чистого авиационного топлива, хранение природного газа, повышение энергоэффективности и внедрение искусственного интеллекта в управление электросетями.

    Вторая группа сосредоточится на цифровизации и защите критической энергетической инфраструктуры. В ее повестку войдут кибербезопасность промышленных систем управления, защита облачных сервисов, управление запасами топлива и запчастей, а также восстановление инфраструктуры после атак.

    Сотрудничество между министерством энергетики и инфраструктуры Израиля и Федеральным министерством экономики и энергетики Германии продолжается пятый год подряд.

    Энергосотрудничество Искусственный интеллект (ИИ) Государство Израиль Федеративная Республика Германия (ФРГ)
    İsrail və Almaniya 2027-ci il üçün enerji sahəsində əməkdaşlıq proqramı imzalayıb
    Israel and Germany sign energy cooperation program for 2027
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