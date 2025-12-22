Джевдет Йылмаз побывал в Парке Победы в Баку
Внешняя политика
- 22 декабря, 2025
- 13:01
Находящаяся с визитом в Азербайджане делегация во главе с вице-президентом Турции Джевдетом Йылмазом посетила Парк Победы в Баку.
Как сообщает Report, в честь гостя был выстроен почетный караул.
Представители турецкой делегации почтили память шехидов Отечественной войны 2020 года, воевавших за защиту и восстановление территориальной целостности Азербайджана, к монументу Победы был возложен венок.
