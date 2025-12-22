Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Джевдет Йылмаз побывал в Парке Победы в Баку

    Внешняя политика
    • 22 декабря, 2025
    • 13:01
    Джевдет Йылмаз побывал в Парке Победы в Баку

    Находящаяся с визитом в Азербайджане делегация во главе с вице-президентом Турции Джевдетом Йылмазом посетила Парк Победы в Баку.

    Как сообщает Report, в честь гостя был выстроен почетный караул.

    Представители турецкой делегации почтили память шехидов Отечественной войны 2020 года, воевавших за защиту и восстановление территориальной целостности Азербайджана, к монументу Победы был возложен венок.

