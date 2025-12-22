"Kəpəz" iki futbolçusu ilə yolları ayırıb

İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    22 dekabr, 2025
    "Kəpəz" klubu iki futbolçusu ilə yolları ayırıb.

    Bu barədə "Report"a Gəncə təmsilçisindən bildirilib.

    Polşalı qapıçı Kaçper Rosa və portuqaliyalı müdafiəçi Pedru Qomeşlə müqaviləyə qarşılıqlı razılıq əsasında xitam verilib.

    Qeyd edək ki, hər iki futbolçu "Kəpəz"ə mövsümün əvvəlində cəlb olunmuşdu.

