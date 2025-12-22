"Kəpəz" iki futbolçusu ilə yolları ayırıb
Futbol
- 22 dekabr, 2025
- 12:40
"Kəpəz" klubu iki futbolçusu ilə yolları ayırıb.
Bu barədə "Report"a Gəncə təmsilçisindən bildirilib.
Polşalı qapıçı Kaçper Rosa və portuqaliyalı müdafiəçi Pedru Qomeşlə müqaviləyə qarşılıqlı razılıq əsasında xitam verilib.
Qeyd edək ki, hər iki futbolçu "Kəpəz"ə mövsümün əvvəlində cəlb olunmuşdu.
