Almaniya millisinin hücumçusu "Milan"la anlaşıb
Futbol
- 22 dekabr, 2025
- 12:37
İngiltərənin "Vest Hem" klubunun və Almaniya millisinin hücumçusu Niklas Fyullkruq "Milan"la (İtaliya) anlaşıb.
"Report"un "Sky in Germany"yə istinadən məlumatına görə, tərəflər razılığa gəliblər, danışıqlar son mərhələdədir.
Hücumçu İtaliya klubuna yarım illik icarə əsasında keçəcək. "Milan" oyunçunu sonradan birdəfəlik almaq hüququnu da özündə saxlayacaq.
A Seriyası təmsilçisi icarə müddətində N.Fyullkruqun tam maaşını ödəyəcək, lakin icarə haqqı verməyəcək.
