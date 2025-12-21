İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Premyer Liqa: "Qarabağ" "Qəbələ"ni məğlub edib

    Futbol
    • 21 dekabr, 2025
    • 16:55
    Premyer Liqa: Qarabağ Qəbələni məğlub edib

    Misli Premyer Liqasında XVI turun daha bir oyunu keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, günün ilk matçında "Qarabağ" "Qəbələ"nin qonağı olub.

    Qarşılaşma "köhlən atlar"ın qələbəsi ilə bitib - 2:1.

    Meydan sahiblərinin heyətində 6-cı dəqiqədə Prins Ovusu fərqlənib.

    Ağdam klubunda 27-ci dəqiqədə Bədavo Hüseynov, 79-cu dəqiqədə Marko Yankoviç adını tabloya yazdırıb.

    Xallarının sayını 36-ya çatdıran "Qarabağ" hazırda liderdir. "Qəbələ" 8 xalla 11-cidir.

    Günün ikinci matçında "Araz-Naxçıvan" "Şamaxı" ilə üz-üzə gələcək.

    Qeyd edək ki, XVI tura dekabrın 22-də "Sumqayıt" - "Sabah" oyunu ilə yekun vurulacaq. Daha əvvəl "Turan Tovuz" "Kəpəz"i (2:0), "Neftçi" "Karvan-Yevlax"ı (2:1) məğlub edib. "Zirə" - "İmişli" qarşılaşmasında qolsuz heç-heçə qeydə alınıb.

    Misli Premyer Liqası Qarabağ klubu Qəbələ - Qarabağ oyunu

