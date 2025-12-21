Premyer Liqa: "Qarabağ" "Qəbələ"ni məğlub edib
Futbol
- 21 dekabr, 2025
- 16:55
Misli Premyer Liqasında XVI turun daha bir oyunu keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, günün ilk matçında "Qarabağ" "Qəbələ"nin qonağı olub.
Qarşılaşma "köhlən atlar"ın qələbəsi ilə bitib - 2:1.
Meydan sahiblərinin heyətində 6-cı dəqiqədə Prins Ovusu fərqlənib.
Ağdam klubunda 27-ci dəqiqədə Bədavo Hüseynov, 79-cu dəqiqədə Marko Yankoviç adını tabloya yazdırıb.
Xallarının sayını 36-ya çatdıran "Qarabağ" hazırda liderdir. "Qəbələ" 8 xalla 11-cidir.
Günün ikinci matçında "Araz-Naxçıvan" "Şamaxı" ilə üz-üzə gələcək.
Qeyd edək ki, XVI tura dekabrın 22-də "Sumqayıt" - "Sabah" oyunu ilə yekun vurulacaq. Daha əvvəl "Turan Tovuz" "Kəpəz"i (2:0), "Neftçi" "Karvan-Yevlax"ı (2:1) məğlub edib. "Zirə" - "İmişli" qarşılaşmasında qolsuz heç-heçə qeydə alınıb.
