    Naxçıvanda ər və arvad dəm qazından boğularaq ölüb

    Hadisə
    • 21 dekabr, 2025
    • 16:53
    Naxçıvanda ər və arvad dəm qazından boğularaq ölüb

    Naxçıvanda ər və arvad dəm qazından boğularaq ölüb.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, hadisə Babək rayonun Hacıvar kəndində qeydə alınıb.

    Belə ki, 1996-ci il təvəllüdlü Altay Cəfərov və 1998-ci il təvəllüdlü həyat yoldaşı Səmənnaz Cəfərova dəm qazından boğularaq ölüb.

    Faktla bağlı Babək rayonun Prokrorluğunda araşdırma aparılır.

    Naxçıvan dəm qazı Ölüm

