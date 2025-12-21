Naxçıvanda ər və arvad dəm qazından boğularaq ölüb
Hadisə
- 21 dekabr, 2025
- 16:53
Naxçıvanda ər və arvad dəm qazından boğularaq ölüb.
"Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, hadisə Babək rayonun Hacıvar kəndində qeydə alınıb.
Belə ki, 1996-ci il təvəllüdlü Altay Cəfərov və 1998-ci il təvəllüdlü həyat yoldaşı Səmənnaz Cəfərova dəm qazından boğularaq ölüb.
Faktla bağlı Babək rayonun Prokrorluğunda araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
17:15
Cevdet Yılmaz: TRIPP üzrə müzakirələrin başlanması Cənubi Qafqazda iqtisadi inteqrasiya üçün son dərəcə dəyərlidirİnfrastruktur
16:55
Premyer Liqa: "Qarabağ" "Qəbələ"ni məğlub edibFutbol
16:53
Naxçıvanda ər və arvad dəm qazından boğularaq ölübHadisə
16:50
Gürcüstan XİN ölkənin QDİƏT-ə sədrliyi dövründə prioritetlərini açıqlayıbRegion
16:39
Türkiyənin 28 şəhərində FETÖ-ya qarşı əməliyyat keçirilib, 76 nəfər saxlanılıbRegion
16:35
Cevdet Yılmaz: Azərbaycan-Ermənistan sülh müqaviləsinin imzalanması üçün şəraitin qısa zamanda yaradılacağına inanırıq - MÜSAHİBƏXarici siyasət
16:21
İsveçdə Rusiya bayrağı altında üzən gəmi yoxlanılırDigər ölkələr
16:18
17 yaşadək cüdoçular arasında Azərbaycan birinciliyi başa çatıbKomanda
16:07