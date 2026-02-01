İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    Komanda
    • 01 fevral, 2026
    • 09:46
    Azərbaycan Basketbol Liqasında XV tura yekun vurulur

    Azərbaycan Basketbol Liqasında XV tura bu gün yekun vurulacaq.

    "Report"un məlumatına görə, sonuncu oyun günündə daha iki qarşılaşma keçiriləcək.

    A qrupunun "Gəncə" - "Şəki" görüşü saat 14:00-da, NTD - "Neftçi" matçı saat 18:00-da start götürəcək.

    "Neftçi" bu qrupda 20 xalla üçüncü pillədə qərarlaşıb. Eyni xala malik olan "Gəncə" dördüncü sıradadır. Beşinci yerdəki "Şəki"nin, altıncı mövqedəki NTD-nin 16 xalları var.

    Qeyd edək ki, XV turda "Ordu" "Lənkəran"ı (103:63), "Naxçıvan" "Quba"nı (82:70), "Sərhədçi" "Sumqayıt"ı (98:94), "Sabah" "Abşeron Lions"u (117:96) məğlub edib.

    Azərbaycan Basketbol Liqası XV tur Son iki oyun

