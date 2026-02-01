İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    Premyer Liqa: "Neftçi" "Araz-Naxçıvan"la, "Qarabağ" "Turan Tovuz"la üz-üzə gələcək

    Futbol
    • 01 fevral, 2026
    • 09:03
    Premyer Liqa: Neftçi Araz-Naxçıvanla, Qarabağ Turan Tovuzla üz-üzə gələcək

    "Neftçi" və "Qarabağ" Misli Premyer Liqasında növbəti oyunlarını bu gün keçirəcəklər.

    "Report"un məlumatına görə, günün ilk matçında Bakı təmsilçisi "Araz-Naxçıvan"la üz-üzə gələcək.

    Qarşılaşma saat 16:00-da start götürəcək. "Neftçi" 21 xalla 8-ci, Naxçıvan klubu 27 xalla 6-cı pillədə qərarlaşıb.

    Turun son oyununda "Turan Tovuz" "Qarabağ"ın qonağı olacaq. Bu görüş saat 18:30-da başlayacaq. "Köhlən atlar" 36 xalla ikinci, ehtiyatda bir matçı da olan Tovuz təmsilçisi 30 xalla üçüncüdür.

    Misli Premyer Liqası

    II dövrə, XVIII tur

    1 fevral

    16:00. "Araz - Naxçıvan" – "Neftçi"

    Hakimlər: Rauf Cabarov, Zeynal Zeynalov, Şirmamed Mamedov, Alik Yunusov.

    VAR: Vüqar Həsənli.

    AVAR: Cəmil Quliyev.

    Hakim-inspektor: İmanxan Sultani.

    AFFA nümayəndəsi: Nəriman Axundov.

    "Liv Bona Dea Arena"

    18:30. "Qarabağ" – "Turan Tovuz"

    Hakimlər: Elçin Məsiyev, Elşad Abdullayev, Pərvin Talıbov, Elvin Bayramov.

    VAR: Rəşad Əhmədov.

    AVAR: Akif Əmirəli.

    Hakim-inspektor: Anar Salmanov.

    AFFA nümayəndəsi: Elçin Mehtiyev.

    Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionu

    Qeyd edək ki, turun əvvəlki oyunlarında "Sumqayıt" "Karvan-Yevlax"ı (2:0), "Qəbələ" "İmişli"ni (3:2), "Şamaxı" "Kəpəz"i (2:0), "Sabah" "Zirə"ni (3:1) məğlub edib.

