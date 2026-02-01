İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    Rusiya Ukraynada NATO qoşunlarının yerləşdirilməsinə qarşıdır

    Region
    • 01 fevral, 2026
    • 10:23
    Rusiya Ukraynada NATO qoşunlarının yerləşdirilməsinə qarşıdır

    Rusiya təhlükəsizlik zəmanətlərinin bir hissəsi olaraq Ukrayna ərazisində Avropa İttifaqı və ya NATO qüvvələrinin yerləşdirilməsini qəbul etmir.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Rusiya xarici işlər nazirinin müavini Aleksandr Qruşko yerli mediaya açıqlamasında bildirib.

    "Biz bunun qəbuledilməz olduğunu bildirdik: NATO üzvlüyü və xarici qüvvələr yoxdur. Məsələn, fransız kapralının üzərində "NATO" və ya "Aİ" yazısı olan papaq taxmasının heç bir fərqi yoxdur", - Qruşko bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bu, vəziyyəti dəyişmir və məhz buna görə də Moskva Ukraynada qoşunların yerləşdirilməsinin qəbuledilməzliyi ilə bağlı mövqeyindən yayınmayıb.

    Qruşko daha əvvəl bildirib ki, Ukraynanın təhlükəsizliyinin ən yaxşı qarantiyası Rusiyanın təhlükəsizliyinə qəti zəmanət verməkdir.

    Rusiya Ukrayna
    МИД РФ: Россия не приемлет размещения войск ЕС или НАТО в Украине
    Russia rejects any deployment of EU or NATO troops in Ukraine, Foreign Ministry says

