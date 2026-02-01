Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    МИД РФ: Россия не приемлет размещения войск ЕС или НАТО в Украине

    В регионе
    • 01 февраля, 2026
    • 10:12
    МИД РФ: Россия не приемлет размещения войск ЕС или НАТО в Украине

    Россия не приемлет размещение сил Евросоюза или НАТО на территории Украины в рамках гарантий безопасности.

    Как передает Report, об этом местным СМИ заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

    "Мы заявляли о том, что это неприемлемо, никакого членства НАТО и никаких иностранных сил. Никакой разницы нет, если, скажем, на голове французского капрала будет кепка, на ней написано "НАТО" или "ЕС", - сказал Грушко.

    По его словам, "от этого дело не меняется", поэтому Москва не отходила от позиции о неприемлемости размещения войск на Украине.

    До этого Грушко заявлял, что лучшей гарантией безопасности Украины является предоставление твердой гарантии безопасности России. Если Москва будет понимать, что территория соседней республики не будет использоваться как плацдарм для создания угроз ее безопасности, тогда и безопасность республики будет обеспечена, подчеркнул замглавы МИД.

    Rusiya Ukraynada NATO qoşunlarının yerləşdirilməsinə qarşıdır
