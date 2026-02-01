Hindistan İrandan deyil, Venesueladan neft alacaq

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    • 01 fevral, 2026
    • 09:11
    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Hindistanın İrandan deyil, Venesueladan neft alacağını bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, o, bunu Floridaya uçuşu zamanı təyyarəsində jurnalistlərə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, dövlətlər arasında sövdələşmənin konsepsiyası hazırdır: "Hindistan İran əvəzinə Venesuela nefti alacaq. Biz artıq bu müqaviləni, onun konsepsiyasını hazırlamışıq", - deyə o bildirib.

    Трамп: Индия будет закупать нефть у Венесуэлы, а не у Ирана

