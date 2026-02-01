Hindistan İrandan deyil, Venesueladan neft alacaq
Digər ölkələr
- 01 fevral, 2026
- 09:11
ABŞ Prezidenti Donald Tramp Hindistanın İrandan deyil, Venesueladan neft alacağını bildirib.
"Report" xəbər verir ki, o, bunu Floridaya uçuşu zamanı təyyarəsində jurnalistlərə bildirib.
Onun sözlərinə görə, dövlətlər arasında sövdələşmənin konsepsiyası hazırdır: "Hindistan İran əvəzinə Venesuela nefti alacaq. Biz artıq bu müqaviləni, onun konsepsiyasını hazırlamışıq", - deyə o bildirib.
