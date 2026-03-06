Gürcüstan və Ermənistanın müdafiə nazirləri regiondakı vəziyyəti müzakirə ediblər
Region
- 06 mart, 2026
- 18:18
Gürcüstan və Ermənistanın müdafiə nazirləri İrakli Çikovani ilə Suren Papikyan arasında telefon danışığı baş tutub, tərəflər regiondakı cari vəziyyəti müzakirə ediblər.
"Report" Gürcüstan KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstan Müdafiə Nazirliyindən bildirilib.
"Gürcüstan Baş nazirinin müavini və müdafiə naziri İrakli Çikovani və Ermənistanın müdafiə naziri Suren Papikyan regional təhlükəsizlik məsələlərini və cari vəziyyəti müzakirə ediblər", - məlumatda bildirilib.
Həmçinin qeyd olunub ki, tərəflər qonşu ölkələr arasında sıx müdafiə əlaqələrinin əhəmiyyətini vurğulayıblar.
"Həmkarlar bir daha qarşılıqlı dəstəyi təsdiqləyib və gələcək əməkdaşlığın perspektivlərini müəyyən ediblər", - nazirlikdən əlavə edilib.
Son xəbərlər
18:37
Azərbaycan, Belarus və Slovakiyanın baş qərargah rəisləri arasında telefon danışıqları olubXarici siyasət
18:34
Foto
AZAL-ın Bakı-İğdır-Bakı marşrutu üzrə 7-10 mart tarixlərini əhatə edən uçuş cədvəliİnfrastruktur
18:32
İsrail hərbçiləri Tehranda İranın yüksək rütbəli komandirini öldürüblərDigər ölkələr
18:28
Nəvaf Salam: Livan uçuruma yuvarlanır və ona zorla sırınan müharibəyə sürüklənirDigər ölkələr
18:20
Azərbaycan və Belarusun müdafiə nazirləri İranın Naxçıvana PUA hücumlarını müzakirə ediblərXarici siyasət
18:18
Gürcüstan və Ermənistanın müdafiə nazirləri regiondakı vəziyyəti müzakirə ediblərRegion
18:13
Sərhəd bağlandıqdan sonra öz ölkəsinə qayıdan Azərbaycan və İrana məxsus yük avtomobillərinin buraxılmasına başlanıbXarici siyasət
18:01
Tramp İrandan qeyd-şərtsiz kapitulyasiya tələb edibDigər ölkələr
18:01