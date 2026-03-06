Министры обороны Грузии и Армении обсудили ситуацию в регионе

Министры обороны Грузии и Армении Ираклий Чиковани и Сурен Папикян провели телефонный разговор, в ходе которого стороны обсудили текущую ситуацию в регионе.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщили в Министерстве обороны Грузии.

"Заместитель премьер-министра и министр обороны Грузии Ираклий Чиковани и министр обороны Армении Сурен Папикян обсудили вопросы региональной безопасности и текущую ситуацию", - говорится в заявлении.

Отмечается также, что стороны подчеркнули важность тесных оборонных связей между соседними странами.

"Коллеги в очередной раз подтвердили взаимную поддержку и наметили перспективы дальнейшего сотрудничества", - добавили в Министерстве обороны.