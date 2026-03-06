Министры обороны Грузии и Армении обсудили ситуацию в регионе
В регионе
- 06 марта, 2026
- 17:52
Министры обороны Грузии и Армении Ираклий Чиковани и Сурен Папикян провели телефонный разговор, в ходе которого стороны обсудили текущую ситуацию в регионе.
Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщили в Министерстве обороны Грузии.
"Заместитель премьер-министра и министр обороны Грузии Ираклий Чиковани и министр обороны Армении Сурен Папикян обсудили вопросы региональной безопасности и текущую ситуацию", - говорится в заявлении.
Отмечается также, что стороны подчеркнули важность тесных оборонных связей между соседними странами.
"Коллеги в очередной раз подтвердили взаимную поддержку и наметили перспективы дальнейшего сотрудничества", - добавили в Министерстве обороны.
Последние новости
18:27
Иран сообщил о пожаре на судне после атаки дрона в Ормузском проливеВ регионе
18:26
BP и SOCAR изучают возможности совместной деятельности в УстюртеЭнергетика
18:16
ЦАХАЛ заявил о ликвидации высокопоставленного командира Ирана в ТегеранеДругие страны
18:15
Комиссия Милли Меджлиса: Цель атаки Ирана на Нахчыван - посеять смуту среди гражданВнешняя политика
18:12
BP планирует частично остановить на профилактику платформу "Центральный Азери"Энергетика
18:11
В MEDİA назвали фейком сообщения о переброске тяжелого оружия к границе с ИраномМедиа
18:08
Ильхам Алиев поздравил азербайджанских женщин по случаю 8 МартаВнутренняя политика
18:08
Фото
Еще 30 человек эвакуированы из Ирана в Азербайджан, среди них дипломаты - ОБНОВЛЕНО-2Внешняя политика
18:02