Tramp İrandan qeyd-şərtsiz kapitulyasiya tələb edib
Digər ölkələr
- 06 mart, 2026
- 18:01
İranla heç bir razılaşma olmayacaq, qeydsiz-şərtsiz kapitulyasiyadan başqa.
"Report" xəbər verir ki, bunu ABŞ Prezidenti Donald Tramp "Truth" sosial şəbəkəsində yazıb.
"İranla qeyd-şərtsiz kapitulyasiyadan başqa heç bir razılaşma olmayacaq! Bundan sonra və layiqli lider(lər)in seçilməsindən sonra biz və bir çox müttəfiqlərimiz, tərəfdaşlarımız İranı məhv olmaq astanasından geri çəkmək üçün yorulmadan çalışacağıq, onu iqtisadi cəhətdən əvvəlkindən daha böyük, yaxşı və güclü edəcəyik. İranın böyük gələcəyi olacaq. "İranı yenidən böyük edək (MIGA!)". Bu məsələyə diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm!", - o vurğulayıb.
Son xəbərlər
18:37
Azərbaycan, Belarus və Slovakiyanın baş qərargah rəisləri arasında telefon danışıqları olubXarici siyasət
18:34
Foto
AZAL-ın Bakı-İğdır-Bakı marşrutu üzrə 7-10 mart tarixlərini əhatə edən uçuş cədvəliİnfrastruktur
18:32
İsrail hərbçiləri Tehranda İranın yüksək rütbəli komandirini öldürüblərDigər ölkələr
18:28
Nəvaf Salam: Livan uçuruma yuvarlanır və ona zorla sırınan müharibəyə sürüklənirDigər ölkələr
18:20
Azərbaycan və Belarusun müdafiə nazirləri İranın Naxçıvana PUA hücumlarını müzakirə ediblərXarici siyasət
18:18
Gürcüstan və Ermənistanın müdafiə nazirləri regiondakı vəziyyəti müzakirə ediblərRegion
18:13
Sərhəd bağlandıqdan sonra öz ölkəsinə qayıdan Azərbaycan və İrana məxsus yük avtomobillərinin buraxılmasına başlanıbXarici siyasət
18:01
Tramp İrandan qeyd-şərtsiz kapitulyasiya tələb edibDigər ölkələr
18:01