    Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции

    Другие страны
    • 06 марта, 2026
    • 17:59
    С Ираном не будет никакой сделки, кроме безоговорочной капитуляции.

    Как передает Report, об этом президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth.

    "С Ираном не будет никакой сделки, кроме БЕЗОГОВОРОЧНОЙ КАПИТУЛЯЦИИ! После этого и выбора ДОСТОЙНОГО лидера(ов) мы и многие из наших замечательных и очень храбрых союзников и партнеров будем неустанно работать, чтобы отвести Иран от грани уничтожения, сделав его экономически крупнее, лучше и сильнее, чем когда-либо прежде. У ИРАНА БУДЕТ ВЕЛИКОЕ БУДУЩЕЕ. СДЕЛАЕМ ИРАН СНОВА ВЕЛИКИМ (MIGA!). Спасибо за ваше внимание к этому вопросу!", - подчеркнул он.

    Tramp İrandan qeyd-şərtsiz kapitulyasiya tələb edib
    Trump demands unconditional surrender from Iran
