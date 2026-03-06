Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции
Другие страны
- 06 марта, 2026
- 17:59
С Ираном не будет никакой сделки, кроме безоговорочной капитуляции.
Как передает Report, об этом президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth.
"С Ираном не будет никакой сделки, кроме БЕЗОГОВОРОЧНОЙ КАПИТУЛЯЦИИ! После этого и выбора ДОСТОЙНОГО лидера(ов) мы и многие из наших замечательных и очень храбрых союзников и партнеров будем неустанно работать, чтобы отвести Иран от грани уничтожения, сделав его экономически крупнее, лучше и сильнее, чем когда-либо прежде. У ИРАНА БУДЕТ ВЕЛИКОЕ БУДУЩЕЕ. СДЕЛАЕМ ИРАН СНОВА ВЕЛИКИМ (MIGA!). Спасибо за ваше внимание к этому вопросу!", - подчеркнул он.
