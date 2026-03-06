İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Nəvaf Salam: Livan uçuruma yuvarlanır və ona zorla sırınan müharibəyə sürüklənir

    Digər ölkələr
    • 06 mart, 2026
    • 18:28
    Nəvaf Salam: Livan uçuruma yuvarlanır və ona zorla sırınan müharibəyə sürüklənir

    Livanın Baş naziri Nəvaf Salam ölkəsinin daha dərin uçuruma yuvarlandığını, axtarmadığı və seçmədiyi münaqişəyə sürükləndiyini bəyan edib.

    "Report" "The Guardian"a istinadən xəbər verir ki, o, bunu ərəb ölkələri və digər dövlətlərin səfirləri ilə görüşdə bildirib.

    "Livan təhlükəli və ağır bir dövrdən keçir. Ölkəmiz istəmədiyimiz və seçmədiyimiz dağıdıcı müharibəyə sürüklənib. Bu, bizə kənardan zorla sırıdıqları müharibədir. Livan hökumətinin prioriteti bu müharibəni dayandırmaqdır. Borcumuz ölkəmizi və xalqımızı qorumaqdır. Bu gün Livan uçurumun getdikcə daha dərinliklərinə yuvarlanır. Biz birliyə və məsuliyyətə çağırış etməyə davam edirik", - baş nazir qeyd edib.

    Nəvaf Salamın sözlərinə görə, Livan vətəndaşlarının ölkənin cənubundan və Beyrutun cənub ərazilərindən zorla köçürülməsinin miqyası böyükdür.

    "Vəziyyət ciddi, məsuliyyətimiz böyükdür. Bu köçürülmənin humanitar və siyasi səviyyələrdə misli görünməmiş nəticələri ola bilər. Humanitar fəlakət yaxınlaşır", - o vurğulayıb.

    Livan Nəvaf Salam
    Премьер Ливана: Страна погружается в пропасть и втягивается в навязанную войну

    Son xəbərlər

    18:34
    Foto

    AZAL-ın Bakı-İğdır-Bakı marşrutu üzrə 7-10 mart tarixlərini əhatə edən uçuş cədvəli

    İnfrastruktur
    18:32

    İsrail hərbçiləri Tehranda İranın yüksək rütbəli komandirini öldürüblər

    Digər ölkələr
    18:28

    Nəvaf Salam: Livan uçuruma yuvarlanır və ona zorla sırınan müharibəyə sürüklənir

    Digər ölkələr
    18:20

    Azərbaycan və Belarusun müdafiə nazirləri İranın Naxçıvana PUA hücumlarını müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    18:18

    Gürcüstan və Ermənistanın müdafiə nazirləri regiondakı vəziyyəti müzakirə ediblər

    Region
    18:13

    Sərhəd bağlandıqdan sonra öz ölkəsinə qayıdan Azərbaycan və İrana məxsus yük avtomobillərinin buraxılmasına başlanıb

    Xarici siyasət
    18:01

    Tramp İrandan qeyd-şərtsiz kapitulyasiya tələb edib

    Digər ölkələr
    18:01

    İlham Əliyev Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə Azərbaycan qadınlarını təbrik edib

    Daxili siyasət
    17:59

    Aİ İranın Azərbaycana və regionun digər ölkələrinə hücumlarını pisləyir

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti