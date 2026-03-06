Премьер Ливана: Страна погружается в пропасть и втягивается в навязанную войну

Премьер-министр Ливана Наваф Салам заявил, что его страна "еще глубже погружается в пропасть" и втягивается в конфликт, которого она "не искала и не выбирала".

Как передает Report со ссылкой на The Guardian, об этом он заявил в своем выступлении на встрече с арабскими и иностранными послами.

"Ливан переживает опасный и тяжелый момент. Наша страна втянута в разрушительную войну, которую мы не хотели и не выбирали. Это война, навязанная нам извне. Приоритет ливанского правительства - остановить эту войну. Наш долг - защитить нашу страну и наш народ. Сегодня Ливан все глубже погружается в пропасть. Его погружение в дальнейшее насилие и хаос должно прекратиться. Мы продолжаем призывать к единству и ответственности", - сказал премьер.

Наваф Салам также отметил, что, по его мнению, масштабы вынужденного перемещения ливанских граждан из южного Ливана и южных пригородов Бейрута значительны.

"Ситуация серьезная, и наша ответственность высока. Последствия этого перемещения на гуманитарном и политическом уровнях могут быть беспрецедентными. Надвигается гуманитарная катастрофа",- подчеркнул он.