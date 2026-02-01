Трамп: Индия будет закупать нефть у Венесуэлы, а не у Ирана

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Индия будет приобретать нефть у Венесуэлы, а не у Ирана, концепция этой сделки готова.

Как передает Report, об этом он заявил журналистам на борту своего самолета во время полёта во Флориду.

"Индия будет покупать венесуэльскую нефть вместо того, чтобы покупать ее у Ирана. Мы уже подготовили эту сделку, концепцию сделки", - сказал он.