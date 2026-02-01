Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Трамп: Индия будет закупать нефть у Венесуэлы, а не у Ирана

    Другие страны
    • 01 февраля, 2026
    • 08:59
    Трамп: Индия будет закупать нефть у Венесуэлы, а не у Ирана

    Президент США Дональд Трамп утверждает, что Индия будет приобретать нефть у Венесуэлы, а не у Ирана, концепция этой сделки готова.

    Как передает Report, об этом он заявил журналистам на борту своего самолета во время полёта во Флориду.

    "Индия будет покупать венесуэльскую нефть вместо того, чтобы покупать ее у Ирана. Мы уже подготовили эту сделку, концепцию сделки", - сказал он.

    Hindistan İrandan deyil, Venesueladan neft alacaq
