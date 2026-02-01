FHN tərəfindən silsilə maarifləndirmə tədbirləri keçirilib
- 01 fevral, 2026
- 10:14
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) aidiyyəti qurumları tərəfindən fövqəladə hallarla bağlı davranış qaydaları barədə əhalinin maarifləndirilməsi məqsədilə silsilə tədbirlər keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, FHN-in Dövlət Yanğın Nəzarəti, Kiçikhəcmli Gəmilərə Nəzarət və Sularda Xilasetmə Dövlət xidmətlərinin mütəxəssislərinin də iştirakı ilə Bakı Regional Mərkəzi tərəfindən Bakı şəhəri, Nərimanov rayon Məhəmmədhüseyn Şəhriyar adına 193 saylı tam orta məktəbində, Səhiyyə Nazirliyinin Elmi-Tədqiqat Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutunda, Sumqayıt RM tərəfindən Sumqayıt şəhər 15 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbində, Corat Bələdiyyəsində, Abşeron rayonunun Masazır və Mehdiabad qəsəbələrində yerləşən məcburi köçkünlər üçün salınmış yaşayış komplekslərində, Gəncə RM tərəfindən Gəncə şəhər Olimpiya Kompleksində, Şimal RM tərəfinən Xaçmaz şəhər 9 nömrəli tam orta məktəbində, Qarabağ RM tərəfindən Tərtər rayonu, Xoruzlu kənd və Ağcabədi rayonu, Rəncbərlər kənd tam orta məktəblərində, Aran RM tərəfindən Yevlax Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının Tanrıqulular kənd İnzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəliyində və Ağdaş rayonu, Qaradağlı kənd ümumi orta məktəbində, Muğan RM tərəfindən Şirvan şəhər 3 nömrəli tam orta ümümtəhsil məktəbində, Şimal-qərb RM tərəfindən Qəbələ rayonu, Nic qəsəbə 2 nömrəli tam orta məktəbində, Nic qəsəbə 1 nömrəli uşaq bağçasında və həmin rayonda yerləşən "Yengicə Thermal Resort" otelində maarifləndirmə tədbiriləri keçirilib.
Tədbirlərin keçirilməsində məqsəd baş verə biləcək təbii və texnogen xarakterli fövqəladə hadisələrlə bağlı zəruri davranış qaydaları barədə vətəndaşlara müvafiq biliklərin verilməsi olub.
Tədbirlərdə fövqəladə halların təsnifatı, ölkəmiz üçün xarakterik olan fövqəladə hallar, o cümlədən yanğın və zəlzələ ilə bağlı zəruri davranış qaydaları barədə ətraflı məlumat verilib, FHN-in "112" qaynar telefon xəttinin təyinatı izah olunub və ilkin yanğınsöndürmə vasitələrindən istifadə qaydaları əyani şəkildə nümayiş etdirilib.
İnteraktiv formada keçirilən tədbirlər zamanı suallar ətraflı cavablandırılıb.