Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах

    МЧС провело ряд просветительских мероприятий для населения

    Внутренняя политика
    • 01 февраля, 2026
    • 10:43
    МЧС провело ряд просветительских мероприятий для населения

    Структуры Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана провели ряд мероприятий с целью информирования населения о правилах поведения в экстренных ситуациях.

    Как сообщает Report, мероприятия были проведены профильными ведомствами в школах в Наримановском районе города Баку, в Сумгайыте, в Тертере, Агдаше, Габале, в жилых комплексах для вынужденных переселенцев в поселках Масазыр и Мехдиабад Абшеронского района, в Олимпийском комплексе города Гянджа и других регионах.

    Целью их проведения было предоставление жителям страны необходимой информации о правилах поведения при возможных природных и техногенных чрезвычайных ситуациях.

    На мероприятиях, проведенных в интерактивной форме, была предоставлена подробная информация о классификации чрезвычайных ситуаций, характерных для нашей страны, в том числе о необходимых правилах поведения при пожаре и землетрясении, порядок обращения на горячую линию МЧС "112" и т.д.

    МЧС Азербайджана чрезвычайные ситуации правила поведения
    Фото
    FHN tərəfindən silsilə maarifləndirmə tədbirləri keçirilib
    Ты - Король

    Последние новости

    11:49

    Министерство молодежи и спорта опубликовало рейтинг азербайджанских спортсменов

    Индивидуальные
    11:34

    СМИ: Греция, Италия и Кипр отходят от стратегии добычи альтернативной энергии

    Другие страны
    11:18
    Видео

    Минобороны Азербайджана опубликовало еженедельный обзор

    Армия
    11:16

    В Агсу произошло тяжелое ДТП, пострадали четыре человека

    Происшествия
    11:09

    В Грузии создана Академия государственной безопасности

    В регионе
    10:54

    При ударах российского беспилотника по Днепру погибли два человека

    Другие страны
    10:43
    Фото

    МЧС провело ряд просветительских мероприятий для населения

    Внутренняя политика
    10:25

    Стрельба в Луизиане, есть пострадавшие

    Другие страны
    10:23

    Трамп заявил о начале переговоров по Гренландии

    Другие страны
    Лента новостей