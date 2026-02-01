МЧС провело ряд просветительских мероприятий для населения

Структуры Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана провели ряд мероприятий с целью информирования населения о правилах поведения в экстренных ситуациях.

Как сообщает Report, мероприятия были проведены профильными ведомствами в школах в Наримановском районе города Баку, в Сумгайыте, в Тертере, Агдаше, Габале, в жилых комплексах для вынужденных переселенцев в поселках Масазыр и Мехдиабад Абшеронского района, в Олимпийском комплексе города Гянджа и других регионах.

Целью их проведения было предоставление жителям страны необходимой информации о правилах поведения при возможных природных и техногенных чрезвычайных ситуациях.

На мероприятиях, проведенных в интерактивной форме, была предоставлена подробная информация о классификации чрезвычайных ситуаций, характерных для нашей страны, в том числе о необходимых правилах поведения при пожаре и землетрясении, порядок обращения на горячую линию МЧС "112" и т.д.