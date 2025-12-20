Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ибрагимович: Азербайджан и Черногория обсудили открытие регулярных рейсов

    Внешняя политика
    • 20 декабря, 2025
    • 13:27
    Ибрагимович: Азербайджан и Черногория обсудили открытие регулярных рейсов

    Черногория заинтересована в организации регулярного авиасообщения с Азербайджаном.

    Как передает Report, об этом заявил вице-премьер и министр иностранных дел Черногории Эрвин Ибрагимович на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.

    "Мы с моим уважаемым коллегой согласовали, что в будущем стоит рассмотреть возможность не только сезонных, но и регулярных рейсов в течение всего года, чтобы они лучше отвечали интересам обеих стран", - сказал Ибрагимович.

