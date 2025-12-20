Ибрагимович: Азербайджан и Черногория обсудили открытие регулярных рейсов

Черногория заинтересована в организации регулярного авиасообщения с Азербайджаном.

Как передает Report, об этом заявил вице-премьер и министр иностранных дел Черногории Эрвин Ибрагимович на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.

"Мы с моим уважаемым коллегой согласовали, что в будущем стоит рассмотреть возможность не только сезонных, но и регулярных рейсов в течение всего года, чтобы они лучше отвечали интересам обеих стран", - сказал Ибрагимович.