Ибрагимович: Азербайджан и Черногория обсудили открытие регулярных рейсов
Внешняя политика
- 20 декабря, 2025
- 13:27
Черногория заинтересована в организации регулярного авиасообщения с Азербайджаном.
Как передает Report, об этом заявил вице-премьер и министр иностранных дел Черногории Эрвин Ибрагимович на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.
"Мы с моим уважаемым коллегой согласовали, что в будущем стоит рассмотреть возможность не только сезонных, но и регулярных рейсов в течение всего года, чтобы они лучше отвечали интересам обеих стран", - сказал Ибрагимович.
