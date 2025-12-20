Azərbaycanlı hakimlər üçün təlim-tədris proqramı keçirilir
Futbol
- 20 dekabr, 2025
- 14:02
FIFA dərəcəli qadın hakimlər, müvafiq Elit və II kateqoriya hakimləri üçün VAR sertifikasiyasının əldə olunmasına dair təlim-tədris proqramı keçirilir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə AFFA-nın mətbuat xidməti məlumat yayıb.
AFFA-nın inzibati binasında təşkil olunan təlim-tədris prosesi VAR Layihəsi üzrə təlimçi Kristof Dierik tərəfindən həyata keçirilir.
