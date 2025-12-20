İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Azərbaycanlı hakimlər üçün təlim-tədris proqramı keçirilir

    Futbol
    • 20 dekabr, 2025
    • 14:02
    Azərbaycanlı hakimlər üçün təlim-tədris proqramı keçirilir

    FIFA dərəcəli qadın hakimlər, müvafiq Elit və II kateqoriya hakimləri üçün VAR sertifikasiyasının əldə olunmasına dair təlim-tədris proqramı keçirilir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə AFFA-nın mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    AFFA-nın inzibati binasında təşkil olunan təlim-tədris prosesi VAR Layihəsi üzrə təlimçi Kristof Dierik tərəfindən həyata keçirilir.

