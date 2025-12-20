İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Ukrayna hərbçiləri Rusiyanın iki "Su-27" qırıcısını vurub

    Digər ölkələr
    • 20 dekabr, 2025
    • 14:08
    Ukrayna hərbçiləri Rusiyanın iki Su-27 qırıcısını vurub

    Ukrayna Təhlükəsizlik Xidməti Krımdakı Belbek hərbi aerodromunda Rusiyaya məxsus iki "Su-27" qırıcısını vurub.

    Bu barədə "Report" Ukrayna mediasına istinadən məlumat verir.

    Ukrayna qırıcı Rusiya
