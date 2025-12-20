Ukrayna hərbçiləri Rusiyanın iki "Su-27" qırıcısını vurub
- 20 dekabr, 2025
- 14:08
Ukrayna Təhlükəsizlik Xidməti Krımdakı Belbek hərbi aerodromunda Rusiyaya məxsus iki "Su-27" qırıcısını vurub.
Bu barədə "Report" Ukrayna mediasına istinadən məlumat verir.
