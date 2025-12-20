İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Monteneqro Azərbaycandan yeni investisiyalarda maraqlıdır

    Xarici siyasət
    • 20 dekabr, 2025
    • 13:47
    Monteneqro Azərbaycandan yeni investisiyalarda maraqlıdır

    Monteneqro yaxın gələcəkdə Azərbaycandan yeni investisiyalarda maraqlıdır.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Monteneqronun xarici işlər naziri Ervin İbrahimoviç Bakıda Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovla birgə mətbuat konfransında bildirib.

    Nazir qeyd edib ki, ölkə Monteneqrodan Azərbaycana investisiya axınının təmin edilməsini də vacib hesab edir.

    "Monteneqrodan Azərbaycana investisiyaların təmin edilməsi vacibdir. Lakin ümid edirik ki, Azərbaycandan investisiyalar da yaxın gələcəkdə, xüsusilə yeni layihələrin həyata keçirilməsi yolu ilə artacaq", - o bildirib.

