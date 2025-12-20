İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Rusiya Arktikada ABŞ ilə əməkdaşlığa hazırlaşır

    Region
    • 20 dekabr, 2025
    • 21:40
    Rusiya Arktikada ABŞ ilə əməkdaşlığa hazırlaşır

    Rusiya Arktikada ABŞ ilə əməkdaşlığa hazırlıq görür.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi, Rusiya Birbaşa İnvestisiyalar Fondunun baş direktoru Kirill Dmitriyev bildirib.

    "ABŞ ilə Arktikada əməkdaşlığa hazırlaşırıq", - o, "X" sosial şəbəkəsində yazıb.

    Daha əvvəl Dmitriyev Mayamiyə istiqamətləndiyini bildirib. Belə ki, həftəsonu Rusiya və ABŞ nümayəndə heyətlərinin Mayamidə Ukrayna sülh planını müzakirə etmək üçün görüşəcəkləri gözlənilir. Görüşdə K.Dmitriyev, ABŞ prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Stiven Uitkoff və Donald Trampın kürəkəni Cared Kuşner iştirak edə bilər.

    Rusiya ABŞ Arktika Ukrayna Sülh Planı
    Россия готовится к работе с США в Арктике

    Son xəbərlər

    22:02

    İran Sin Cinpinin təşəbbüslərini dəstəkləyib və Çinlə əməkdaşlığı dərinləşdirmək istəyir

    Region
    21:53

    İlon Mask 700 milyard dollarlıq sərvətlə tarixi rekorda imza atıb

    Biznes
    21:48
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Qarabağ adı silah üzərində niyə təsvir olunurdu?

    Daxili siyasət
    21:40

    Rusiya Arktikada ABŞ ilə əməkdaşlığa hazırlaşır

    Region
    21:30

    Çin noyabrda Rusiya neftinin alışını azaldıb

    Digər ölkələr
    21:14

    Rusiya Ukraynanın İzyum şəhərinə zərbə endirib, iki nəfər həlak olub

    Digər ölkələr
    21:12

    Tailand Kamboca ilə sərhəddə şiddətli döyüşlərin davam etdiyini bildirib

    Digər ölkələr
    21:00

    Azərbaycan Basketbol Liqası: "Abşeron Lions" "Sabah"a  qalib gəlib

    Komanda
    20:50

    KİV: ABŞ yenidən Venesuela sahillərində sanksiya altında olan gəmini saxlayıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti