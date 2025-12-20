Rusiya Arktikada ABŞ ilə əməkdaşlığa hazırlaşır
Region
- 20 dekabr, 2025
- 21:40
Rusiya Arktikada ABŞ ilə əməkdaşlığa hazırlıq görür.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi, Rusiya Birbaşa İnvestisiyalar Fondunun baş direktoru Kirill Dmitriyev bildirib.
"ABŞ ilə Arktikada əməkdaşlığa hazırlaşırıq", - o, "X" sosial şəbəkəsində yazıb.
Daha əvvəl Dmitriyev Mayamiyə istiqamətləndiyini bildirib. Belə ki, həftəsonu Rusiya və ABŞ nümayəndə heyətlərinin Mayamidə Ukrayna sülh planını müzakirə etmək üçün görüşəcəkləri gözlənilir. Görüşdə K.Dmitriyev, ABŞ prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Stiven Uitkoff və Donald Trampın kürəkəni Cared Kuşner iştirak edə bilər.
