Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Россия готовится к работе с США в Арктике

    В регионе
    • 20 декабря, 2025
    • 21:13
    Россия готовится к работе с США в Арктике

    Россия ведет подготовку к сотрудничеству с США в Арктике.

    Как передает Report, об этом сообщил специальный представитель президента РФ, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

    "Готовимся к сотрудничеству с США в Арктике", - написал он в соцсети X.

    Ранее Дмитриев сообщил, что находится в пути в Майами. Делегации РФ и США в выходные, как ожидается, встретятся в Майами для обсуждения мирного плана по завершению российско-украинской войны. Во встрече, предположительно, примут участие Дмитриев, спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер.

    США Россия РФПИ сотрудничество в Арктике российско-украинская война

    Последние новости

    21:13

    Россия готовится к работе с США в Арктике

    В регионе
    21:07

    ЦАХАЛ сообщил о ликвидации двух боевиков на севере Газы

    Другие страны
    20:55

    В результате удара РФ в украинском Изюме погибли два человека

    Другие страны
    20:54
    Фото

    В рамках "Недели медиаграмотности" для представителей молодежи организованы тренинги

    Медиа
    20:48
    Фото
    Видео

    В Огузе произошло ДТП с участием микроавтобуса, есть погибший и пострадавшие

    Происшествия
    20:44

    Холанд сравнялся с Роналду по количеству голов в АПЛ

    Футбол
    20:31

    СМИ: США снова задержали подсанкционное судно у берегов Венесуэлы

    Другие страны
    20:20

    Глава турецкой разведки обсудил с ХАМАС мирный план по Газе

    В регионе
    20:17

    Премьер Ливана: Первый этап разоружения "Хезболлах" скоро завершится

    Другие страны
    Лента новостей