Россия готовится к работе с США в Арктике
В регионе
- 20 декабря, 2025
- 21:13
Россия ведет подготовку к сотрудничеству с США в Арктике.
Как передает Report, об этом сообщил специальный представитель президента РФ, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
"Готовимся к сотрудничеству с США в Арктике", - написал он в соцсети X.
Ранее Дмитриев сообщил, что находится в пути в Майами. Делегации РФ и США в выходные, как ожидается, встретятся в Майами для обсуждения мирного плана по завершению российско-украинской войны. Во встрече, предположительно, примут участие Дмитриев, спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер.
21:13
