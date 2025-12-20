Россия готовится к работе с США в Арктике

Россия ведет подготовку к сотрудничеству с США в Арктике.

Как передает Report, об этом сообщил специальный представитель президента РФ, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Готовимся к сотрудничеству с США в Арктике", - написал он в соцсети X.

Ранее Дмитриев сообщил, что находится в пути в Майами. Делегации РФ и США в выходные, как ожидается, встретятся в Майами для обсуждения мирного плана по завершению российско-украинской войны. Во встрече, предположительно, примут участие Дмитриев, спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер.