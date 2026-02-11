Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    США вывели Нацгвардию из Лос-Анджелеса, Чикаго и Портленда

    Другие страны
    • 11 февраля, 2026
    • 22:18
    США вывели Нацгвардию из Лос-Анджелеса, Чикаго и Портленда

    Администрация США вывела военнослужащих Национальной гвардии из Лос-Анджелеса (штат Калифорния), Чикаго (штат Иллинойс) и Портленда (штат Орегон), куда они были направлены для обеспечения безопасности.

    Как передает Report, об этом сообщила газета The Washington Post.

    Отмечается, что вывод подразделений Нацгвардии "был тихо завершен в конце прошлого месяца, это не сопровождалось публичными заявлениями со стороны Белого дома или Пентагона". Вывод сил Нацгвардии газета назвала "заметным изменением" позиции главы действующей администрации Дональда Трампа и главы Пентагона Пита Хегсета, которые настаивали на необходимости ввода войск в американские города для борьбы с тем, что они называли неконтролируемой преступностью, и поддержки иммиграционного законодательства. Издание подчеркивает, что порядка 2,5 тыс. бойцов Нацгвардии по-прежнему патрулируют улицы Вашингтона.

    Трамп в начале января заявил о планах вывода Национальной гвардии из Чикаго, Лос-Анджелеса и Портленда, не назвав при этом конкретных сроков исполнения этого решения. В этих городах у власти сейчас находятся представители оппозиционной Демократической партии. Они обвиняют вашингтонскую администрацию в чрезмерно жестких действиях в отношении мигрантов. В конце января бюджетное управление Конгресса США сообщило, что размещение подразделений Национальной гвардии в городах США с целью патрулирования улиц в 2025 году обошлось бюджету страны в $496 млн.

    США Нацгвардия вывод сил
    ABŞ-də Milli Qvardiyanın hərbçiləri Los-Anceles, Çikaqo və Portlendi tərk edib
    Ты - Король

    Последние новости

    22:53

    Каллас: Украина и собственная защита стран ЕС – главные вопросы на заседании по обороне

    Другие страны
    22:35

    Ле Пен останется в стороне от президентской кампании во Франции до 7 июля

    Другие страны
    22:18

    США вывели Нацгвардию из Лос-Анджелеса, Чикаго и Портленда

    Другие страны
    22:02

    Писториус: Украине требуется €60 млрд иностранной поддержки

    Другие страны
    21:48

    Министр энергетики США прибыл с визитом в Венесуэлу

    Другие страны
    21:38
    Фото

    Сильный снегопад привел к серьезным последствиям в Джалилабаде и Билясуваре

    Происшествия
    21:29

    Нападающий "Барселоны" пропустит матч против "Атлетико"

    Футбол
    21:16

    Азербайджан и Словения отметили рост объемов взаимной торговли

    Внешняя политика
    21:01
    Фото

    Африканские страны проинформированы об оборонной промышленности Азербайджана

    Внутренняя политика
    Лента новостей