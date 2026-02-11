США вывели Нацгвардию из Лос-Анджелеса, Чикаго и Портленда

Администрация США вывела военнослужащих Национальной гвардии из Лос-Анджелеса (штат Калифорния), Чикаго (штат Иллинойс) и Портленда (штат Орегон), куда они были направлены для обеспечения безопасности.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Washington Post.

Отмечается, что вывод подразделений Нацгвардии "был тихо завершен в конце прошлого месяца, это не сопровождалось публичными заявлениями со стороны Белого дома или Пентагона". Вывод сил Нацгвардии газета назвала "заметным изменением" позиции главы действующей администрации Дональда Трампа и главы Пентагона Пита Хегсета, которые настаивали на необходимости ввода войск в американские города для борьбы с тем, что они называли неконтролируемой преступностью, и поддержки иммиграционного законодательства. Издание подчеркивает, что порядка 2,5 тыс. бойцов Нацгвардии по-прежнему патрулируют улицы Вашингтона.

Трамп в начале января заявил о планах вывода Национальной гвардии из Чикаго, Лос-Анджелеса и Портленда, не назвав при этом конкретных сроков исполнения этого решения. В этих городах у власти сейчас находятся представители оппозиционной Демократической партии. Они обвиняют вашингтонскую администрацию в чрезмерно жестких действиях в отношении мигрантов. В конце января бюджетное управление Конгресса США сообщило, что размещение подразделений Национальной гвардии в городах США с целью патрулирования улиц в 2025 году обошлось бюджету страны в $496 млн.