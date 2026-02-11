Писториус: Украине требуется €60 млрд иностранной поддержки

Украине в текущем году требуется €60 млрд иностранной помощи для удовлетворения потребностей.

Как передает Report, об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус на полях плановой встречи министров обороны стран ЕС в Брюсселе.

"Только в этом году потребности Украины во внешней поддержке для обеспечения ее нужд составляют €60 млрд. Поэтому каждый миллиард из обоих источников - двустороннего, то есть национального, и европейского - имеет значение", - сказал Писториус.

Он также отметил, что после выделения кредита Украине странам ЕС потребуются дополнительные средства: "Нам нужны именно дополнительные деньги.

Ранее послы 24 из 27 стран ЕС (без Чехии, Венгрии и Словакии) утвердили механизм финансирования Украины на €90 млрд на 2026-2027 годы, который был согласован на саммите ЕС в декабре. Треть из этих денег пойдет на финансирование госбюджета Украины, оставшиеся 2/3 - на поставки оружия. Деньги должны будут занять на финансовых рынках страны ЕС, выплаты процентов по нему Еврокомиссия осуществит из бюджета Евросоюза.