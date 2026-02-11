Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Писториус: Украине требуется €60 млрд иностранной поддержки

    Другие страны
    • 11 февраля, 2026
    • 22:02
    Писториус: Украине требуется €60 млрд иностранной поддержки

    Украине в текущем году требуется €60 млрд иностранной помощи для удовлетворения потребностей.

    Как передает Report, об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус на полях плановой встречи министров обороны стран ЕС в Брюсселе.

    "Только в этом году потребности Украины во внешней поддержке для обеспечения ее нужд составляют €60 млрд. Поэтому каждый миллиард из обоих источников - двустороннего, то есть национального, и европейского - имеет значение", - сказал Писториус.

    Он также отметил, что после выделения кредита Украине странам ЕС потребуются дополнительные средства: "Нам нужны именно дополнительные деньги.

    Ранее послы 24 из 27 стран ЕС (без Чехии, Венгрии и Словакии) утвердили механизм финансирования Украины на €90 млрд на 2026-2027 годы, который был согласован на саммите ЕС в декабре. Треть из этих денег пойдет на финансирование госбюджета Украины, оставшиеся 2/3 - на поставки оружия. Деньги должны будут занять на финансовых рынках страны ЕС, выплаты процентов по нему Еврокомиссия осуществит из бюджета Евросоюза.

    Борис Писториус Германия Украина макрофинансовая помощь
    Ukraynanın bu il üçün 60 milyard avro yardıma ehtiyacı var
    Ты - Король

    Последние новости

    22:53

    Каллас: Украина и собственная защита стран ЕС – главные вопросы на заседании по обороне

    Другие страны
    22:35

    Ле Пен останется в стороне от президентской кампании во Франции до 7 июля

    Другие страны
    22:18

    США вывели Нацгвардию из Лос-Анджелеса, Чикаго и Портленда

    Другие страны
    22:02

    Писториус: Украине требуется €60 млрд иностранной поддержки

    Другие страны
    21:48

    Министр энергетики США прибыл с визитом в Венесуэлу

    Другие страны
    21:38
    Фото

    Сильный снегопад привел к серьезным последствиям в Джалилабаде и Билясуваре

    Происшествия
    21:29

    Нападающий "Барселоны" пропустит матч против "Атлетико"

    Футбол
    21:16

    Азербайджан и Словения отметили рост объемов взаимной торговли

    Внешняя политика
    21:01
    Фото

    Африканские страны проинформированы об оборонной промышленности Азербайджана

    Внутренняя политика
    Лента новостей