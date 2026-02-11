Азербайджан и Словения отметили рост объемов взаимной торговли

Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Внешняя политика
    • 11 февраля, 2026
    • 21:16
    Азербайджан и Словения отметили растущую динамику объемов торговли и сотрудничества в энергетике.

    Как передает Report, об этом говорится в публикации МИД Словении в соцсети Х.

    "На встрече с членами парламентской группы дружбы Азербайджан-Словения министр иностранных и европейских дел Словении Таня Файон подчеркнула высокий темп развития экономических отношений, что отражается в росте объемов торговли и сотрудничестве в энергетике", - говорится в сообщении.

    В ходе встречи она также приветствовала нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией.

