Азербайджан и Словения отметили рост объемов взаимной торговли
Внешняя политика
- 11 февраля, 2026
- 21:16
Азербайджан и Словения отметили растущую динамику объемов торговли и сотрудничества в энергетике.
Как передает Report, об этом говорится в публикации МИД Словении в соцсети Х.
"На встрече с членами парламентской группы дружбы Азербайджан-Словения министр иностранных и европейских дел Словении Таня Файон подчеркнула высокий темп развития экономических отношений, что отражается в росте объемов торговли и сотрудничестве в энергетике", - говорится в сообщении.
В ходе встречи она также приветствовала нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией.
21:16
