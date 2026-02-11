Азербайджан и Словения отметили рост объемов взаимной торговли

Азербайджан и Словения отметили растущую динамику объемов торговли и сотрудничества в энергетике.

Как передает Report, об этом говорится в публикации МИД Словении в соцсети Х.

"На встрече с членами парламентской группы дружбы Азербайджан-Словения министр иностранных и европейских дел Словении Таня Файон подчеркнула высокий темп развития экономических отношений, что отражается в росте объемов торговли и сотрудничестве в энергетике", - говорится в сообщении.

В ходе встречи она также приветствовала нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией.