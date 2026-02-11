Ле Пен останется в стороне от президентской кампании во Франции до 7 июля

По мере того, как необычно рано стартует намеченная на 2027 год президентская кампания во Франции, крайне правая партия "Национальное объединение" будет вынуждена до лета оставаться в неопределенности, ожидая решения, станет ли ее кандидатом Марин Ле Пен или Жордан Барделла.

Как передает Report, об этом сообщает Politico.

Издание пишет, что ясность в сроках появилась сегодня, когда суд объявил, что вынесет вердикт 7 июля по апелляции Ле Пен на пятилетний запрет участвовать в выборах, который фактически вывел ее из президентской гонки.

Ситуация становится все более неловкой: на протяжении последнего месяца Ле Пен вынуждена проводить время в зале суда, тогда как ее протеже Барделла, рассматриваемый как "план Б" партии, берет на себя интервью, встречи и публичные выступления, которые обычно ожидаются от кандидата первой линии.

"Я буквально хожу по лезвию ножа", - признался на прошлой неделе один из ближайших советников Барделлы. Советнику, как и другим источникам, цитируемым в материале, была предоставлена анонимность для обсуждения внутренних процессов в партии. По его словам, он "взвешивает каждое слово Барделлы", чтобы не создать впечатление, будто партия уже списала Ле Пен со счетов, несмотря на то что еt шансы на успешное обжалование, по всей видимости, сокращаются.

В свою очередь, Ле Пен пообещала принять окончательное решение о своем участии в выборах сразу после оглашения решения по апелляции и в последние дни дала понять, что вряд ли будет продолжать борьбу, если суд подтвердит запрет.

Напомним, что еще на прошлой неделе Ле Пен в зале суда заявила группе журналистов: "Я не собираюсь рисковать тем, чтобы погубить президентскую кампанию".

Один из близких союзников Ле Пен признал, что партия понимает, что период ожидания будет непростым. "Но это не повод откладывать подготовку к кампании", - добавил он.